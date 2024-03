Remo Anzovino firma la colonna sonora del film “Uomini e Dei Le meraviglie del Museo Egizio”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 10 marzo 2024) ROMA – È disponibile su etichetta Nexo Digital e distribuzione Believe laoriginale dele Dei. Ledel”, ilevento presentato in anteprima alla 41esima edizione del TorinoFestival e in uscita nelle sale il 12 e 13 marzo. Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Casanova Operapop” diventa un“Zucchero – Sugar Fornaciari”, per la prima volta sul grande schermo la vita del bluesman italiano più famoso nel mondo Giusy Ferreri nella soundtrack del“Il meglio di te” “Bob Marley: one love”, sbarca al cinema la ...