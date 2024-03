Regionali in Abruzzo | bufera su Travaglio Marsilio | Io calunniato | violato il silenzio elettorale

(Di domenica 10 marzo 2024) « Clamorosa e vergognosa violazione delsul canale Nove » La segnala con una nota, nel giorno del voto per le, il presidente della Regione, Marco, ricandidato dal centrodestra. "È andato in onda ieri sera, durante la trasmissione Accordi & Disaccordì condotta da Luca Sommi - dichiara - un comizio condito di calunnie di Marco, seguito...

(Adnkronos) – A poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni Regionali in Abruzzo " clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale ' Nove '", secondo il presidente uscente ... (periodicodaily)

ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte in Abruzzo , dove d alle 7 di questa mattina si vota per l’elezione del presidente e del Consiglio regionale. I seggi si chiuderanno questa sera alle 23, quando ... (ildenaro)

Regionali Abruzzo, ira Marsilio: "Sul Nove clamorosa violazione del silenzio elettorale": A poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni Regionali in Abruzzo "clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale 'Nove'", secondo il presidente uscente della Regione, ...adnkronos

Niko Romito: "L'isolamento non ci spaventa più, la politica rispetti l'Abruzzo": Tutto questo ha le radici e prende forza da quell’Abruzzo che oggi sceglie il presidente della Regione. «L’Abruzzo è prevalentemente montano, tanti piccoli territori uniti da difficoltà di trasporto.repubblica

Elezioni Regionali in Abruzzo, urne aperte dalle 7 alle 23: sfida aperta tra Marsilio e D’Amico: È il giorno delle elezioni Regionali in Abruzzo, dove oltre un milione di cittadini sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio e la scelta del nuovo governatore. Seggi aperti dalle 7 alle 23.lettera43