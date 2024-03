Regionali Abruzzo | seggi aperti | si vota fino alle 23 00

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Elezioni inoggi 10 marzo 2024, con il voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. I 1.634sarannoore 723 in 305 comuni. Il totale degli elettori chiamati al voto è pari a 1.208.276. Il consiglio regionale, ricorda la Regione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nautica, Confindustria incontra il ministro Santanchè per un focus sullo sviluppo del settore Giochi, Pascual (Codere): “Riordino del settore in Italia è opportunità, vogliamo essere protagonisti” WhatsApp, in Italia cambiano regole accesso per età Chi è Oliver Bearman, il pilota al posto di Carlos Sainz sulla Ferrari Attacco a Microsoft: “Hacker legati a Russia hanno rubato nostri codici sorgente” Sinner batte Kokkinakis 6-3, 6-0: Jannik al terzo turno di Indian Wells