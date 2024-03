(Di domenica 10 marzo 2024) Urne aperte in 305 comuni, il voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale Elezioni inoggi 10 marzo 2024, con il voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. I 1.634sarannoore 723 in 305

Abruzzo al voto: un milione e duecentomila nei seggi aperti per la sfida tra Marsilio e D’Amico: (PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Oggi al voto in Abruzzo per un milione e 200 mila il rinnovo del presidente della Regione. Meno di un mese mese fa il candidato D'Amico Centrosinistra era staccato di venti ...primapress

Urne aperte in Abruzzo alle 7.00, si vota fino alle 23.00: I seggi per le elezioni Regionali in Abruzzo si sono aperti alle 7 e si chiuderanno questa sera alle 20. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Si va al voto in 305 comuni: il totale dei ...ansa

Regionali Abruzzo, seggi aperti: si vota fino alle 23.00: Elezioni in Abruzzo oggi 10 marzo 2024, con il voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. I 1.634 seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 in 305 comuni ...adnkronos