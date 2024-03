Rc Auto | prezzi sempre in crescita | l’annuncio dell’Ivass

(Di domenica 10 marzo 2024) Rcdi più in(soprattutto nel mese di gennaio):da parteAumentano,di più, iper quanto riguarda le Rc. Questo è l’ultimo annuncio che arriva direttamente dall’Ivass (ovvero l’rità di vigilanza del comparto assicurativo). Secondo quanto riportato dall’ultima rivelazione pare che il prezzo medio, per i contratti che sono stati sottoscritti nel mese di gennaio, sono arrivati a 389 euro. Rcassicurazione (Ansa Foto) Cityrumors.itUn aumento non indifferente se ci considerano i termini normali del 7,5% sulla base annua. Un piccolo abbassamento se si considera il mese di dicembre, dello scorso anno, quando si trovava al 7,9%. In ...

La Gran Bretagna trasforma l'Ucraina nella sua discarica di auto da rottamare (Aurelio Tarquini): Nel settembre 2023 la proposta viene presentata dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko che già intravvedeva ottimi guadagni dalla rivendita delle vecchie auto inglesi a prezzi inferiori rispetto al ...

Opel Corsa Hybrid: motore, prezzo e caratteristiche: La nuova Opel Corsa Hybrid è dotata di un'ampia dotazione con prezzi a partire da 23.900 euro. Il ... Inoltre, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere collegati in ...

Peugeot 2008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure nuova a Parma: Peugeot 2008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure nuova a Parma: Risparmi 2.000 sul nostro stock di Auto usate in pronta consegna a fronte di un finanziamento senza vincoli di durata e importo. Su questo modello è già stato applicato uno sconto di 2.000 Promo ...

Assicurazione RC Auto: come ridurre del 25% il premio rimanendo nella stessa classe di merito | Non lo fa nessuno: Assicurazione RC Auto: come ridurre del 25% il premio rimanendo nella stessa classe di merito | Non lo fa nessuno: Il peso che le spese Automobilistiche hanno sui bilanci delle famiglie, al giorno di oggi, è cresciuto a dismisura, ...

Mercedes in vendita Ceto: Mercedes in vendita Ceto: MERCEDES Classe C C 220 d Auto Cabrio Premium Plus Anno: 2019 Chilometri: 120.000 Tipologia: Cabrio Alimentazione: Diesel Cilindrata: 1950 Potenza: 194 Cambio: Automatico ABS, Adaptive Cruise Control, ...