Rapina al pub a Pomigliano e Casalnuovo | armati di pistola portato via l’incasso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte di paura in due comuni del napoletano, dove sono state messe a segno due rapine ai danni di Pub della zona. La prima adi Napoli, un quarto d’ora dopo l’una. Due persone con il volto coperto e armate dihanno costretto il proprietario di un pub in via dei Platani a consegnare il denaro nella cassa. Prima di fuggire hanno esploso un colpo in aria. Dinamica simile aD’Arco, in un pub in via Carlo Poerio. Ancora due persone hanno costretto il proprietario a consegnaregiornaliero (ancora da quantificare). Prima di lasciare il locale, itori hanno esploso due proiettili in aria. Intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna (per) e quelli della stazione di San ...