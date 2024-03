Ramadan di guerra a Rafah senza luci né dolci

(Di domenica 10 marzo 2024) E' ilpiù difficile di sempre a Gaza. E per, nel sud della Striscia, ad un passo dall'Egitto, piena di sfollati, non è diverso. La gente lo dice: manca quasi tutto ma soprattutto la tregua in cui molti speravano. L'atmosfera non è quella del solito: negli anni passati già una settimana prima fervevano i preparativi, le case si illuminavano dicolorate, i negozi erano aperti tutta la notte. La gente comprava datteri secchi,, bevande e saponi. Oggi non è così: asi vive nei rifugi o negli accampamenti di tende in condizioni durissime, lontani da casa e privi di elettricità, gas, carburante e normali cucine. E pesa il dolore per i familiari morti. Non ci sono decorazioni, i prodotti nei negozi costano 10 volte il prezzo normale, non ci sono ...

