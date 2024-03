Raid vandalici sotto i portici | Fate qualcosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Si ripetono a ritmo preoccupante gli episodi di vandalismo nella galleria dei. Il passaggio che collega piazza Liberazione alla piazza Formenti, davanti al palazzo municipale, è preso di mira da bande di giovani ormai da parecchio tempo. L’altra notte, incappucciati, hanno strappato i manifesti della libreria La Memoria del Mondo e non è la prima volta che succede. È accaduto verso le 2 di notte e sono stati inquadrati dalle telecamere. "Sappiamo benissimo che non è facile intervenire e cercare di risolvere questo problema – ha commentato Tino Malini, della libreria – Ma per forza di cose bisogna prenderlo a cuore. Far finta di niente e lasciare che tutto continui così è sbagliato". Qualche notte prima, sempre i giovani, hanno centrato con una pallonata, rompendola, la telecamera della banca. Ieri mattina c’erano le solite lattine, avanzi di bevande appena ...