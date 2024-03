Raid nella notte | giovane gambizzato a Castellammare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato didi Stabia sono intervenuti in via Fontanelle adi Stabia per la segnalazione di un soggetto classe 92 ferito ad una Gamba mediante esplosione di colpi da arma da fuoco. Il soggetto è stato trasportato dapprima presso il locale nosocomio, in codice rosso non in pericolo di vita, per poi essere trasferito presso l’Ospedale del Mare. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne sarebbe rimasto coinvolto in una lite con altre personemedesima via. Ilsarebbe molto legato alla famiglia dei Fasano dell’Acqua della Madonna ed in particolare ad Alfonso Fontana, ilucciso a Torre Annunziata lo scorso 7 febbraio a pochi metri dal Tribunale. L'articolo ...