Rai | Massimo Ceccherini | «Agli Oscar 2024 non vincerà Garrone | vinceranno gli ebrei» – Il video

(Di domenica 10 marzo 2024) Stanno destando scalpore le parole dell’attore e sceneggiatore, ospite a Da noi… a ruota libera, in merito, la cui premiazione è attesa per stasera. L’Italia concorre con Io Capitano di Matteocandidato come miglior film straniero., candidato all’per il film era ospite di Francesca Fialdini e ha pronuncia però una frase che fa calare il gelo in studio. «Sono molto fiero di aver lavorato conche ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che nonperchégli». Fialdini corregge il tiro e cerca di cambiare argomento: «C’è un altro film molto bello in gara che è La Zona ...

