Quanti punti mancano all’Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella

L'Inter ha vinto dieci partite consecutive in Serie A ed è sempre più vicina allo Scudetto numero 20. I nerazzurri possono già fare calcoli importanti. A Inzaghi mancano 16 punti per avere la ... (fanpage)

SERIE A - Obiettivo sorpasso per il Milan, per la Juve match-point Champions: "Non sarà decisiva, mancano ancora tanti punti", ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia. Ma la sfida di stasera alle 18 contro l'Atalanta all'Allianz Stadium per la Juventus è un match point Champ ...napolimagazine

NBA, Fontecchio trova il massimo di punti in carriera. Doncic nella storia: Contro i Mavs, poi, è arrivata la miglior prestazione della carriera di Fontecchio con il massimo di punti, anche se non è bastata perché di fronte c’era Luka Doncic che è entrato nella storia della ...tag24

Real Madrid-Celta Vigo, probabili formazioni: c’è Brahim Diaz, Benitez con Larsen: Di fronte un avversario a caccia di punti utili per archiviare quanto prima la pratica salvezza, reduce dalla vittoria per 1-0 ottenuta lo scorso weekend contro l'Almeria. Il Real Madrid arriva ...mediagol