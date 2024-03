Quale Roma sarà a Firenze? Recuperi offensivi e gioco aereo due rebus per De Rossi contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Come direbbe Daniele De(che per la prima volta non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia) è una partita dalle mille sfide al suo interno. Il big match della ventottesima giornata di Serie A traè indecifrabile, un po’ perché entrambe le squadre sono reduci dalle fatiche europee e un po’ perché l’arrivo sulla panchina giallorossa dell’ex numero 16 ha praticamente mischiato tutte le carte di chi vorrebbe indovinare un piano didi Dybala e compagni. Alla vigilia della vittoria per 4-0il Brighton, Deaveva detto che sarebbe stato necessario interpretare diverse fasi di, quelle con il possesso a favore dei gialloe quelle di dominio territoriale degli inglesi. Lalo ha ...