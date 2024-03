QOCO | un filo d’olio nel piatto | ad Andria – Castel del Monte in gara 10 giovanissimi chef internazionali

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 10 marzo 2024)– E’ glocal per definizione, il contest a scala gourmet capace di far incontrare la cultura gastronomica internazionale con quella locale attraverso un percorso articolato di prove ai fornelli, cene, degustazioni, tour, tutto fruibile dal pubblico., organizzato dal Comune diin sinergia con ANCO Associazione Nazionale Città dell’Olio e JR, sotto il patrocinio del COI Consiglio Oleicolo Internazionale, MASAF, Regione Puglia, Enit, Parco Alta Murgia, è alla XVI edizione. Una tre giorni con un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge non solo il centro cittadino di, ma anche il magnifico territorio raccolto intorno alo del, che si erge come una gemma tra le Murge e il mare. Un mare anche di ulivi perché è questa la terra ...