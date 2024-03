QNxLeDonne – Grandi storie di donne straordinarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Teresa Principato – ex pm antimafia E’ la prima pm antimafia d’Italia. In questa intervista con Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno ripercorre la sua vita privata e i 40 anni di lavoro al servizio dello Stato: gli avamposti di Caltanissetta, Palermo e Trapani, fino alla Direzione nazionale antimafia; la stagione inquinata nel Palazzo dei veleni, il clima d’odio, delegittimazione e rancore; le inchieste del pool, l’ostilità attorno a Falcone e Borsellino, gli attentati, i poteri occulti, i depistaggi, le toghe sporche, i falsi pentiti e l’invasività di Cosa nostra ad ogni livello della società civile. "Siciliana" è il titolo del suo ultimo libro. Cronache di una vita di donna e magistrato in prima linea.