Pulisic non fa marcia indietro su Milan-Lazio | 'Pellegrini? Stavo giocando | non mi sono reso conto di niente'

Juve - Atalanta 2 - 2, Allegri scende al terzo posto: Chiesa non inquadra la porta di Carnesecchi, Lookman viene stoppato prima di poter insidiare ... Leggi anche Milan - Empoli 1 - 0, gol di Pulisic e rossoneri secondi

Il Milan batte di misura l'Empoli, la decide Pulisic: MILANO " Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l'Empoli grazie a una vittoria di misura (1 - 0 per i rossoneri al Meazza). E' Pulisic a decidere il match sul finale del primo tempo, grazie a un mancino ...

Juventus-Atalanta 2-2: Koopmeiners salva la Dea, bianconeri terzi in classifica: Juventus-Atalanta 2-2: Koopmeiners salva la Dea, bianconeri terzi in classifica: La Juventus non riesce più a vincere,: un solo successo nelle ultime 7 partite e sorpasso del Milan al secondo posto. Contro l’Atalanta i bianconeri vanno sotto nel primo tempo (chiuso tra i fischi ...

PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: Pulisic, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: Christian Pulisic è tornato sull'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio che ha portato all'espulsione di Pellegrini. Queste le sue parole: "Io stavo solo giocando, non mi sono reso conto ...

L’ultima occasione di Jovic al Milan: tra rinnovo e svolta: L’ultima occasione di Jovic al Milan: tra rinnovo e svolta: Jovic: una scommessa per il futuro La prestazione di Jovic contro l’Empoli può non aver attirato i riflettori quanto il gol di Pulisic, ma il serbo ha l’opportunità di dimostrarsi una risorsa preziosa ...