Pulisic decide Milan-Empoli | i rossoneri sorpassano la Juventus | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2024), operazione sorpasso eseguita. In attesa di-Atalanta, isuperano temporaneamente i ragazzi di Max Allegri grazie al successo per 1-0 ottenuto nella sfida di pomeriggio contro l’. Tre punti con il minimo sforza per Pioli che, senza Leao squalificato e con Giroud in panchina dopo le fatiche di Europa League, si affida a Christian, unico superstite del tridente completato da Okafor e Jovic. Tridente che funziona e porta al gol vittoria: da sinistra Okafor scappa sul filo del fuorigioco, entra in area e servea rimorchio, la conclusione dell’americano è deviata da un difensore e beffa Caprile. Ilsfiora il 2-0 con Loftus-Cheek, dominante a centrocampo, e con Chuckwueze nel finale, ma rischia anche ...