PSG | Luis Enrique saluta Mbappé | 'Gli auguro il meglio per il suo futuro'

Mbappé in panchina contro il Reims per 73 minuti. Luis Enrique: "Gli auguro il meglio del meglio": (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Luis Enrique ha deciso di mandare in panchina Kylian Mbappé per la sfida tra Psg e Reims e di farlo entrare al 73esimo, quando il match era sul 2 - 2 (terminato poi con ...

Luis Enrique sta costruendo il suo Psg: vuole una squadra in cui tutti possano ricoprire tutti i ruoli: Luis Enrique vuole che il Psg diventi imprevedibile Comprendere, acquisire e appropriarsi dei numerosi insegnamenti di Luis Enrique richiede una notevole capacità di adattamento. Rendere consapevoli ...

Ligue 1: il Psg pareggia e vola a +10, Mbappé entra solo nel finale. Vince il Monaco: I risultati della 25esima giornata del massimo campionato francese: solo un pari per la squadra di Luis Enrique ...

Mercato Juve, Giuntoli e il ritorno di fiamma: il nome porta in Francia: Il dg bianconero non perde di vista gli obiettivi per la prossima stagione. Intanto osservatori dello United in Italia per Bremer e non solo ...