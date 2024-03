Prosegue il sogno di Luca Nardi a Indian Wells! Elimina Zhang e ora aspetta Djokovic!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Sembrava tutto finito solo pochi giorni fa, alla fine del match perso contro il belga David Goffin nelle qualificazioni. Invecela sua occasione, quella data dal forfait dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, la sfrutta benissimo: al Masters 1000 di, a livello di secondo turno, batte il cinese Zhizhenper 6-3 3-6 6-3 e, in questo modo, potrebbe fregiarsi della chance di sfidare Novak, a patto naturalmente che il serbo bagni il suo ritorno in California dopo cinque anni con il successo sull’australiano Aleksandar Vukic. Inizio leggermente contratto per, che va sotto 0-30, ma questo dura lo spazio di un attimo. Il pesarese inizia a mettere insieme tutto l’ottimo gioco di cui è capace. Risultato: primo game al servizio di ...