Pronta la ’melagrana d’argento’ per la miglior compagnia

(Di domenica 10 marzo 2024) "Festa in Romagna" martedì sera (a partire dalle 21) al Palazzo dei congressi sul lungofiume. E’ il tradizionale evento a cadenza annuale organizzato da Romagna Banca. A presentare sarà l’inossidabile Sgabanaza, con la partecipazione dell’autore, attore e scrittore Roberto Mercadini. Sul palco intrattenimento a cura di ’Moreno il Biondo & Orchestra Grande Evento’. Durante la serata si svolgerà la consegna del premio ’La melagranaallateatrale della rassegna ’Paròli - dialetto in palcoscenico’. Non mancherà un tributo, nel 70esimo anniversario dell’"inno nazionale romagnolo", a ’Romagna Mia’ di Secondo Casadei.