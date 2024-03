Promozione Pareggio all’ultimo respiro per l’Appignanese in casa del Monticelli 1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 10 marzo 2024) Il gol di Lasku al 96? regala alla squadra di Cantatore il quinto risultato utile consecutivo contro la quinta in classifica ASCOLI PICENO, 10 marzo 2024 –continua la sua striscia positiva di risultati utili. I ragazzi di Cantatore hanno strappato un 1-1 alquinto in classifica, con il gol al 96? di Lasku nella gara della 25^ giornata del girone B di. La squadra diera passata in vantaggio dopo 15 minuti con il colpo di testa di Natalini su calcio d’angolo di Panichi. I biancoazzurri badano più a difendere, provando a tirare da fuori, senza, però, centrare lo specchio. Anche se alla mezz’ora Gagliardini e compagni reclamano per un calcio di rigore non concesso per presunto tocco di mano di un difensore ascolano. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a fare la partita nel ...