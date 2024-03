Promozione Il Maliseti cerca punti per uscire dal pantano Duello col Castelnuovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca. Gara casalinga da provare a vincere in tutti i modi per ilSeano, che oggi alle 15 ospiterà al "Comunale" di via Caduti senza croce ilGarfagnana. Per gli amaranto, penultimi in classifica con 14e con 6 lunghezze da recuperare sull’Alleanza Giovanile, terzultima, c’è un solo risultato utile, anche se comunque smuovere la classifica potrebbe mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione diretta. "Lotteremo fino a che la matematica non ci condannerà - commenta il direttore generale del, Simone Bardazzi -. I ragazzi ultimamente hanno fornito buone prestazioni e avrebbero meritato qualche punto in più". Non sarà facile, però, contro unGarfagnana a metà del tabellone del girone A di ...