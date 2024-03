Promozione Il Faenza di scena al ’Moretti’ di Cesenatico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel campionato disi giocano oggi alle 14.30 le gare dell’undicesima giornata di ritorno. Per tutte è il 3° match in 8 giorni, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Nel girone D, dopo il ko casalingo nello scontro diretto con la capolista Sampierana (ora a +9), il– che nel frattempo è stato raggiunto al 2° posto dal Fratta Terme – è dial ‘Moretti’ dicontro il Bakia, squadra non troppo decifrabile soprattutto in casa, dove ha perso Misano, Fratta Terme, Cattolica e Civitella, ma pur sempre al 6° posto a -6 dalla zona playoff. All’andata, i rivieraschi espugnarono il ‘Neri’ 2-1, infliggendo ai manfredi la prima sconfitta stagionale. Il match clou per la classifica è comunque quello del ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno dove il San Pietro in Vincoli rende visita alla capolista, ...