Probabili formazioni Atletico Madrid-Inter | ritorno ottavi di finale Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ledi, match dideglididi, in programma alle 21:00 di mercoledì 13 marzo nella cornice dell’Estadio Metropolitano. La partita sarà trasmessa su Prime Video, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola sui principali episodi arbitrali. Si riparte dall’1-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, chiamati a difendere il vantaggio in Spagna. Diego Simeone contro Simone Inzaghi. Due ex compagni di squadra a confronto, entrambi con unadiraggiunta in passato. Ora c’è il ...