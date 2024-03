PROBABILE FORMAZIONE Milan-Empoli | Gazzetta | Pioli lancia Okafor Le altre scelte

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladelcontro l’per ladello Sport?si affida a. Ecco leIldi Stefanosi prepara a scendere in campo a San Siro contro l’, nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Europa League, vogliono proseguire il cammino in serie A, alla ricerca del secondo posto. Secondo ladello Sport, il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con alcuni cambiamenti. In porta il solito Mike Maignan. In difesa,può finalmente contare su tutto il reparto al completo, visti i recuperi ...