Primavera. Finisce in parità il derby d'Italia. Rossoneri sconfitti

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilnon ha avuto vincitori ma sicuramente ha regalato grande spettacolo: 2-2 il finale del big match di ieri al Konami Youth Development Centre, dove l’Inter è incappata nel terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Milan e Genoa facendosi agguantare allo scadere dalla Juve. Sei i cambi di formazione rispetto alla sfida di settimana scorsa in Liguria per il tecnico Chivu (nella foto), ma dopo soli 5 minuti i bianconeri hanno trovato il vantaggio con Crapisto. La reazione della capolista è arrivata e alla mezz’ora ci ha pensato il colpo di testa Owusu su cross di Kamate a riportare l’equilibrio in campo. L’attaccante nerazzurro ha trovato poi il raddoppio nella ripresa (dopo la rete sfiorata da Stankovic) firmando una doppietta ancora di testa. Quando la sfida sembrava portare alla vittoria di casa l’incornata di Ripani ha superato ...

