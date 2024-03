Primavera Benevento | solo un pari a Pescara e vetta più lontana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2,sempre piùper la formazionedel, fermata sul 2-2 a. Dopo il vantaggio iniziale di Giannini per i padroni di casa, al 40? un’autogol di Braccia ha riportato la situazione intà. Nella ripresa il vantaggio di Rossi ha illuso i ragazzi di mister Rocco, raggiunti sul 2-2 al 32? da Palumbo. Un minuto più tardi, poi, il rosso al difensore Avolio ha obbligato i sanniti a giocare in dieci la parte finale di gara con il punteggio che non è più cambiato. Complice il blitz della capolista Cesena a Napoli, ora il ritardo dalladelè aumentato a otto punti quando mancano otto giornate alla fine della regular season. In calendario c’è ...