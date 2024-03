Prigioniera in casa Odissea di una disabile | Ingresso bloccato dalle auto in sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024)inper colpa delle. È il caso di una giovane costretta su una sedia a rotelle e residente in via Passo Volpe ad Avenza, che per colpa delleparcheggiate sul marciapiede non solo non può uscire dida sola, ma non riesce neppure ad aprire la finestra della cucina. Una situazione di disagio che va avanti da due anni e che è stata segnalata più e più volte al Comune e al comando della polizia municipale. Eppure a distanza di due anni per questa giovane uscire diè ancora una ‘missione impossibile’. Innza in via Passo volpe i residenti parcheggiano lemobili sui marciapiedi, e se per tutti gli altri la cosa è normale, per questa giovane donna rappresenta un problema. In particolare la difficoltà è dovuta al ...