Preolimpico di Pugilato | Lenzi e Charaabi avanti | domani sul ring per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024) Varese – Ha perso con la kosovara Sadiku Alessia Mesiano aldi, in corso a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’Azzurra ha ceduto 3-2 nei 60 kg e ora punta a vincere, nella giornata di, con la slovacca Jedinakova per lo spareggio, per staccare il pass olimpico per. E’ stata straordinaria la vittoria di Diegonei +92 kg. L’Azzurro ha conquistato il match con lo spagnolo Drissi per 3-2, guadagnandosi il prossimo turno (11 marzo) in cui punterà al primo gradino e alla qualifica olimpica. Il suo avversario sarà il boxer del Bahrein, Latypov. Sirineha vinto con la spagnola Lopez per 5-0 nei 54 Kg. Ha conquistato i quarti di finale e l’incontro decisivo per il pass per...