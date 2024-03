Premier League | Liverpool-Manchester City 0-1 LIVE Poker Tottenham sull'Aston Villa | vince il Brighton

Premier League: poker del Tottenham, vince il Brighton di De Zerbi: In attesa dell'esito del big match tra Liverpool e Manchester City, arrivano gol e spettacolo anche sugli altri campi della Premier League. Poker del Tottenham di Postecoglou, mentre vince di misura il Brighton di Roberto De Zerbi, che supera tra le mura amiche il Nottingham Forest. Pirotecnico 2 - 2 tra West Ham e Burnley ...

Liverpool-Manchester City, il risultato in diretta live della partita: Liverpool-Manchester City, il risultato in diretta live della partita: Ultima sfida in Premier League per Klopp e Guardiola: Liverpool e Manchester City si giocano un pezzo del titolo finale. Ospiti in vantaggio grazie al gol di Stones dopo 23 minuti. La diretta su Sky S ...

Premier League: poker del Tottenham, vince il Brighton di De Zerbi: Premier League: poker del Tottenham, vince il Brighton di De Zerbi: La domenica di Premier League si apre con il roboante successo del Tottenham, che chiude in goleada il confronto con l'Aston Villa, conquistando tre punti vitali per la corsa alla zona Europa. Succede ...

