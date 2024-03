Premier League | cosa succede se Arsenal e Liverpool arrivano a pari punti

Liverpool - Manchester City 1 - 1, Telegraph: "Il match del secolo". A Klopp negato un rigore al 98: Liverpool's English defender #78 Jarell Quansah (L) vies with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester ...

