Preghiera del mattino del 10 Marzo 2024 | “Fammi camminare con Te”

“Assistimi in questa notte“. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (Leggi)

“Aiutami a scegliere la vita” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da ... (Leggi)

Intervista. Il Papa sulla guerra in Ucraina: serve il coraggio di negoziare: Intervistato dalla Radio televisione svizzera Francesco riflette sulle crisi internazionali: il più forte è chi pensa al popolo. In Medio Oriente il conflitto tra due irresponsabili ...avvenire

Ramadan a Roma, Zeinab Ismail è la prima e unica donna in Italia ed Europa a capo di una moschea: Fanpage.it ha intervistato Zeinab Ismail, la prima e unica donna in Italia ed Europa a presidere il Consiglio d'amministrazione di una moschea ...fanpage

Guerra Russia-Ucraina, Calenda: Kiev non è sconfitta e non alza bandiera bianca. Mosca assicura: nessuna intenzione di uccidere Zelensky: «L'Ucraina sta difendendo la sua patria palmo a palmo dall'aggressione di un feroce dittatore. Non è sconfitta e non vuole alzare bandiera bianca e rinunciare così alla propria libertà. Questa è la sc ...ilsecoloxix