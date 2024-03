Potreste non aver notato questa modifica di Google Maps in Android Auto

Skousers , di cosa parliamo? Molte di voi c'erano quando erano fortissimi (e li hanno indossati) , altre li proveranno ora in versione reloaded. Parliamo del trend virale di abbinare abiti o gonne ai ... (vanityfair)

Lazio, Luis Alberto è tornato in gruppo: Sarri lo vuole con l’Udinese: Lo spagnolo ieri si è allenato, è chiamato a fare la differenza, con lui Vecino e Cataldi. In difesa ancora Gila con Romagnoli ...corrieredellosport

Roma: due giocatori non partono per Firenze: Per la trasferta di Firenze, però, Daniele De Rossi dovrà fare a meno di due giocatori della sua rosa: Smalling e Renato Sanches.calciostyle

Elezioni anticipate e candidature. Il gioco degli incastri: E nell'orizzonte immediato non ci sono prospettive di un'intesa unitaria. È anche e soprattutto per questo che nelle ultime settimane è tornato a circolare con insistenza un nome: Francesco De Angelis ...ciociariaoggi