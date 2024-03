Post virali e spot Influencer nel mirino della Guardia di finanza | Evasione da 11 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) e Federica Orlandi Quattro vip dei social network bolognesi e cinque volti notipiattaforma per adulti Onlyfans sono finiti neldi. Tra loro c’è Gianluca Vacchi, il Mr Enjoy da oltre 45di follower tra Instagram e TikTok, seguito da Luis Sal, lo YouTuber noto anche per il podcast ’Muschio Selvaggio’ creato con il rapper milanese Fedez. A loro sono contestati oltre 11di euro di tasse non dichiarate per proventi legati alle loro attività, social e non solo. In particolare, le Fiamme Gialle hanno voluto fare luce sui redditicategoria che forse più di ogni altra è esplosa nel periodo Covid: quella di chi lavora sul web. E così, a fronte di un tariffario che stima attorno agli 80mila euro il ...