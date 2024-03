Portogallo | secondo gli exit poll è la fine dell’era socialista | trionfa il centrodestra Ma resta un rebus la formazione del governo

(Di domenica 10 marzo 2024) Inil partito diha vinto le elezioni. Gli estremisti di “Chega” raddoppiano i consensi, mentre sono in forte calo i socialisti. Sono questi i primi dati delle elezionigli. Dopo otto anni finisce l’era. Gli elettori portoghesi hanno premiato il fronte conservatore moderato di Alleanza Democratica che risulta il primo partito, con un dato tra il 29 e il 33%. Crollano i socialisti che conquistano tra il 25 e il 29%, molto lontano da quel al 41% di due anni che riportò Antonio Costa al. Tuttaviaunladell’esecutivo. Cruciali saranno le prossime ore, nel capire se manterrà il patto tra tutte le forze politiche per tenere Chega lontano ...

