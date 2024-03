Portogallo | dopo 9 anni il governo socialista cede il passo al centrodestra | gli exit poll

Portogallo oggi al voto per eleggere nuovo Parlamento: Come si è arrivati alle elezioni anticipate Il Portogallo è sprofondato in una crisi politica lo scorso 7 novembre , dopo che una serie di arresti e perquisizioni hanno portato all'incriminazione ...

Valdostani alla Festa del Cross di Cassino: Brunier vola, 6° in Italia: Purtroppo ho perso quattro settimane a dicembre per un intoppo fisico, ma ci siamo rimessi in gioco e i risultati si stanno iniziando a vedere, anche dopo l'esperienza in Kenya e in Portogallo." ...

Exit Poll, in Portogallo vincono le destre: Exit Poll, in Portogallo vincono le destre: Domenica 10 marzo gli elettori portoghesi scelgono i 230 deputati dell’Assemblea Repubblicana ed il loro primo ministro. Si tratta di elezioni anticipate dovute alle dimissioni del socialista António ...

Elezioni Portogallo, exit poll: centrodestra avanti, boom degli estremisti di «Chega» che raddoppiano i consensi: Elezioni Portogallo, exit poll: centrodestra avanti, boom degli estremisti di «Chega» che raddoppiano i consensi: dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo vira a destra. Secondo gli exit poll, i portoghesi hanno premiato le forze di opposizione all'era politica di Antonio Costa: il ...

Il Portogallo sceglie il dopo Costa, i socialisti (in calo) lottano per restare al potere: Il Portogallo sceglie il dopo Costa, i socialisti (in calo) lottano per restare al potere: Domenica i portoghesi saranno chiamati alle urne per decidere chi guiderà il Paese nei prossimi anni, in elezioni anticipate convocate… Leggi ...