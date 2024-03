Portogallo alle urne | rischio di stallo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 10 marzo 2024) 10.43aperte inper le elezioni anticipate, dopo le dimissioni del premier socialista Antonio Costa. Il voto rischia di produrre unotra i due principali schieramenti di centrodestra e centrosinistra, con un movimento di estrema destra in forte ascesa per la prima volta dalla Rivoluzione dei Garofani, 50 anni fa. I sondaggi vedono in testa la coalizione di centrodestraanza democratica, seguita dai socialisti e dall'estrema destra di Chega, che potrebbe raddoppiare i suoi 12 seggi in Parlamento.