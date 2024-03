Portogallo al voto per le elezioni anticipate | tra rischio stallo e incognita estrema destra

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 10 marzo 2024) Lo scenario tra due principali schieramenti di centroe centrosinistra in lizza per il comando e un movimento populista in forte ascesa. Chi sono i protagonistialle urne per le. Gli elettori votano per il rinnovo dei 230 seggi dell'Assemblea della Repubblica, in unche rischia di sfociare in una situazione