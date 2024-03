Portano un uomo morto in banca per prelevare soldi dal suo conto | arrestate due donne in Usa

(Di domenica 10 marzo 2024) Karen Casbohm e Loreen Bea Feralo sono statein Ohio (Usa) per grave abuso di cadavere e furto. Le dueavrebbero portato inun, Douglas Layman, perdal suo900 dollari.

