Popovic e Zerbin | poco minutaggio a Monza | insorgono i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Cresce la preoccupazione in casa Napoli per i due calciatori azzurri. Le news sugli azzurri non rassicurano i. Va via metà del 28º turno di Serie A dopo gli odierni match del sabato. La giornata, aperta dal pari inaspettato fra Napoli e Torino, è infatti proseguita con gli sconti salvezza fra Cagliari e Salernitana e Sassuolo Frosinone, prima di giungere all’ennesimo trionfo dell’Inter sul campo del Bologna. A preoccupare però iazzurri, quanto accaduto nel corso di Genoa-, terminato 2-3 in favore dei brianzoli. In particolare, a destare sospetto è l’ennesimo ingresso mancato per, cui rendimento in Lombardia non ha rispettato gli accordi pattuiti.ancora nell’ombra, la situazione preoccupa il Napoli Vivono l’ennesima ...