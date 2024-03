Ponte sullo Stretto La sinistra tra la morsa degli irriducibili del “no” e dei benaltristi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) Maurizio Landini ha parlato e ha ribadito che ilnon s’ha da fare. Il leader della Cgil è sbarcato in Sicilia per mettere un freno all’apertura di un cantiere atteso da fino troppo tempo: «Credo che oggi – sono le sue parole – la priorità assoluta sia quella di avere una politica che metta al centro le infrastrutture sociali che mancano come asili, scuole e ospedali». Una lezione di benaltrismo che ha le stesse traiettorie di chi non ha alternative se quella di prendere la palla in mano e scaraventarla in tribuna. Proprio ora che il governo di Giorgia Meloni ha fissato gli obiettivi e dato prova di voler realizzare davvero l’attraversamento stabile tra l’Isola e la Calabria., il fronte del no alza la voce Il fronte del no ci sta provando in ...