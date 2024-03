Ponte Messina | De Cristofaro Avs | ' Lega nervosa | tutti a difendere giocattolo Salvini'

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La. La conferenza stampa di oggi di Fratoianni e Bonelli contro la costruzione deldiha scatenato i leghisti. La parola d'ordine è: non toccate ildi. Peccato che ilè un'opera faraonica inutile, un furto di risorse al Mezzogiorno. Invece di risponde alle nostre critiche i leghisti, evidentemente a corto di argomentazioni, fanno quello che gli viene meglio, insultano e offendono. Non saranno gli insulti di un Germanà di turno che fermeranno Alleanza Verdi e Sinistra nella battaglia contro questo spreco di risorse pubbliche voluto da". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto del ...

... domenica 10 marzo 2024 a Messina per ribadire il nostro no al Ponte sullo Stretto, un'opera dispendiosa che toglie risorse al Sud: L'impegno di Alleanza Verdi Sinistra per la giustizia ambientale e sociale prosegue oggi , domenica 10 marzo 2024 a Messina per ribadire il nostro no al Ponte sullo Stretto, un'opera dispendiosa che toglie risorse al Sud. Alle ore 11.00 di domenica mattina si terrà una conferenza stampa, con Angelo Bonelli e Nicola ...

Ponte sullo Stretto, solita strada a ostacoli tra esposti, pool di avvocati e referendum. Schifani: «La Regione sarà parte civile»: Ponte sullo Stretto, solita strada a ostacoli tra esposti, pool di avvocati e referendum. Schifani: «La Regione sarà parte civile»: Il governatore: «Il “no” ideologico della sinistra impedisce la crescita e lo sviluppo dell'Italia e della Sicilia» ...

Bonelli: “A Bruxelles il mio esposto sul ponte”: Bonelli: “A Bruxelles il mio esposto sul Ponte”: Messina – “No al Ponte”, andando in Europa a sollevare il problema. I deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, rispettivamente co-portavoce di Europa Verde e segretario di Sinistra italiana, oggi ...

Schifani, "Regione sarà parte civile contro chi ostacola Ponte": Schifani, "Regione sarà parte civile contro chi ostacola Ponte": "La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l'emblema di quel fronte del 'no' ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo ...