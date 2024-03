Polpettoni di riso ripieni | una ricetta facile | veloce e golosa

(Di domenica 10 marzo 2024) Idihanno un cuore succulento e golosissimo, a base di carne trita e cipolla. Prima dobbiamo bollire ile cuocere il macinato. Una volta che abbiamo a disposizione gli ingredienti, foderiamo una ciotola con del cellophane, lasciandolo fuoriuscire dai bordi. Adagiamo il, farciamo con il ripieno e aiutandoci con la pellicola solleviamo il tutto e sagomiamo una pallina ben tonda e farcita alla perfezione. A questo punto, non ci resterà che friggerla, dopo averla impanata e scoprire le sensazioni di piacere godurioso che si espanderanno sul palato! Vi ho incuriosite? Allora mettiamoci al lavoro e iniziamo! Cuciniamole insieme!di: ingredienti e preparazione Per questa...

