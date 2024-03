Polemica sul nido degli aironi | Europa Verde | “Serve più attenzione e competenza” Lipu | “Errori inammissibili”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 10 marzo 2024) Bergamo. Continua lasull’abbattimento dell’albero del parco Marenzi dove glicenerini avevano nidificato. Una querelle che porta le voci non solo delle associazioni ambientaliste, ma anche di alcuni gruppi politici, tanto da approdare, un un’interpellanza urgente, anche nel Consiglio Comunale che si terra domani, lunedì 11 marzo. Il testo sarà portato in aula dal consigliere Simone Paganoni che si rivolge direttamente all’assessore Marzia Marchesi: “L’albero in oggetto, lì da 80 anni, era in classe D, ovvero la classe di alberi che, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, già da almeno un anno ed era monitorato dal novembre 2019 e la presenza di animali nel contesto urbano, in particolare di “specie tipiche” del nostro territorio, deve essere letta come una ricchezza da preservare. Da diversi anni, e ...