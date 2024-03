Pioggia e vento in Toscana | codice giallo esteso fino alla giornata di lunedì 11 marzo

Raffiche di vento oltre 70 km/h: alberi caduti e tetti scoperchiati: Una tempesta di Pioggia e vento si è abbattuta, fin dalla prima mattinata di oggi (domenica 10 marzo) sul Bresciano. A preoccupare maggiormente sono le fortissime raffiche che stanno sferzando ...bresciatoday

Allerta sul Ponente, 170 persone isolate nell'entroterra di Imperia: A Molini di Triora, nell’Imperiese, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione veicolare isolando 100 persone. La zona è raggiungibile solo a piedi. Una frana sulla strada per ...primocanale

Maltempo e Pioggia forte in provincia di Varese, ma ancora per poco. Da martedi’ cambio di segno: Sarà una domenica di acqua e vento quella di oggi, 10 marzo, sul Varesotto. Il maltempo inizierà ad attenuarsi dal pomeriggio. Sul Verbano e in Piemonte forti nevicate (immagini generiche di repertori ...laprovinciadivarese