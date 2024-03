(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 20:00 di oggi 10 marzo e fino alle 24 ore successive, ildi Benevento Clementeha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Il, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica; – ...

Allerta meteo fino alle 20.00 di lunedì 11 marzo. Piogge e temporali, l'avviso del Sindaco Mastella: ... in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115 ; " prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per ...

Temporali in arrivo: scatta l'allerta meteo in Campania: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 di oggi, domenica 10 marzo, fino alle 20 di domani (lunedì 11 marzo). Su tutto il territorio regionale si prevedono intense precipitazioni, anche a carattere di ...