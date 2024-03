Pielle incontenibile | Gema crolla 81-64

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Livorno, 10 marzo 2024 - Altro giro, altra corsa, altra vittoria. Laschianta: al PalaMacchia finisce 81-64 Caffè Toscano forza undici. Come le vittorie di fila messe a segno dai ragazzi di Cardani. Un successo che blinda con ancor più veemenza il primato nel girone. STARTING FIVE PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani) GE: Savoldelli, Passoni, Korsunov, Mastrangelo, Di Pizzo (all. Del Re) 1QT (29-14) Primi punti della partita sono dellache va a segno con Diouf (2-0). Solo retina per la prima tripla della serata sparata da Chiarini (5-0).si sblocca con l’appoggio facile facile del centro Di Pizzo (7-2). Si mette in motocon due canestri di seguito, l’ultimo di Passoni in contropiede che brucia la difesa PL (8-6). Belle ...