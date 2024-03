Phisikk du role – Abruzzo | la prova d’appello o la conferma?

(Di domenica 10 marzo 2024) Se usassimo le disusate chiavi di lettura ideologiche diremmo che insi sta celebrando, in formato bonsai, ladel fuoco tra destra e resto del mondo, perchè a sostegno dello sfidante D’Amico che contrasta la rielezione del fratello d’Italia Marsilio, c’è tutta l’opposizione e non solo la sinistra/sinistra vincente per un’incollatura in Sardegna. Ideologicamente, dunque, avremmo una destra omogenea e una coalizione sfidante disomogenea. Ma sappiamo che quelle chiavi sono ormai desuete e che in questo tempo nuovo non accadrà più che un presidente del Consiglio rassegni le dimissioni perché la sua coalizione ha perso qualche giro elettorale nelle amministrative, come usava una volta. Allora perché la mediatizzazione di questo voto inclina al parossismo dell’ultima thule per l’una e l’altra coalizione in campo? Premesso che ormai ogni ...

