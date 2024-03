Pescara-Carrarese 2-2 | finale da brividi e vittoria sfumata all’ultimo tuffo

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Lavede sfumare laal 96’, dopo aver subito l’1-1 all’86’ e aver rimesso la testa avanti al 92’. Gli azzurri lasciano all’Adriatico due punti che avrebbero rafforzato il 3° posto in classifica. Grande avvio apuano: al 2’ affondo sulla destra di Capello, sul cross Della Latta prende il tempo a tutti e colpisce di testa. Ancorain avanti con numerose occasioni, ma senza trovarew il raddoppio. Al 40’ della ripresa Di Gennaro stende Cangiano in area piccola e regala a Merola il rigore del pareggio. Sull’1-1, i marmiferi rischiano ancora su Accornero, che sfiora il gol, ma al 2° di recupero tornano avanti: cross di Cicconi e inzuccata di Finotto. Lavede la, che sfuma incredibilmente...

