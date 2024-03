Pernat punta su Bagnaia | Martin e Bastianini | Sarà la caccia al titolo più bella di sempre

(Di domenica 10 marzo 2024) Il maestro, il saggio, il re della MotoGp, cala subito un paio di carte (ovviamente vincenti) quando gli si chiede di accendere i suoi riflettori sul Mondiale 2024. E la prima sentenza di Carloè di quelle che lasciano il segno. "Mi aspetto una delle stagioni più belle diuna corsa alentusiasmante. Bellissima, lo ripeto. Come poche ce ne sono state". E cosa glielo fa pensare? "Ci sono degli equilibri importanti. Qualità, ambizioni, potenziale:un tutti contro tutti, forse un… tanti contro tanti, e lo spettacolo ne godrà". Nemmeno un team un po’ più favorito, dunque? "Non ho detto questo. Anzi. Sono convinto che la Ducati siala moto da battere. Il lavoro e i successi delle ultime stagioni sono uno slancio decisivo e prezioso, ma gli altri ...

