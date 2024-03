Pericolo valanghe | alcuni rifugi in quota restano chiusi

Torino, 9 marzo 2024 – Allarme Valanghe, arriva una guida per i sindaci. Ci sta lavorando il ministero degli Affari regionali con il Politecnico di Torino. Sarà ultimata nei prossimi mesi. ... (Leggi)

Morterone (Lecco), 5 marzo 2024 – Morterone e i Morteronesi da questo pomeriggio non saranno più isolati. Il pericolo di valanghe è cessato e alle 16 riapre la Sp 63, l'unico collegamento con il ... (Leggi)

Finalmente, dopo mesi di assenza, sulle piste da sci la neve programmata è stata integrata da quella naturale, che consentirà alle ski area di rimanere aperte almeno per tutto marzo (Leggi)

(Adnkronos) – Forte pericolo valanghe in numerose aree del Nord Italia. In base al bollettino Aineva per oggi è attesa una importante nevicata che continuerà anche domani. "Il limite neve/pioggia ... (Leggi)

Il bollettino: attesa una importante nevicata che continuerà anche domani Forte pericolo valanghe in numerose aree del Nord Italia. In base al bollettino Aineva per oggi è attesa una importante ... (Leggi)